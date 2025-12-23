Cronaca

Bomba contro un bar a Palermo: ordigno nel distributore di sigarette, caccia all’uomo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar situato in via Brigata Verona a Palermo. A collocarlo sarebbe stato un uomo giunto sul luogo a bordo di uno scooter elettrico.

L’esplosione ha mandato in frantumi i vetri, la tettoia e il gazebo dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per tentare di risalire all’autore del gesto.

