Bomba contro un bar a Palermo: ordigno nel distributore di sigarette, caccia all’uomo

Un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar situato in via Brigata Verona a Palermo. A collocarlo sarebbe stato un uomo giunto sul luogo a bordo di uno scooter elettrico.

L’esplosione ha mandato in frantumi i vetri, la tettoia e il gazebo dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per tentare di risalire all’autore del gesto.