Palermo, nasce la quarta zona rossa: controlli rafforzati a piazza Sturzo

Quarta zona rossa a Palermo: controlli rafforzati a piazza Sturzo dopo ferimento donna. Deciso dal comitato sicurezza
Nella zona di piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia a Palermo sarà istituita una quarta zona a vigilanza rafforzata. È quanto ha stabilito il comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura dopo il ferimento di una donna la notte tra sabato e domenica.

Una quarta «zona rossa», che sarà sottoposta ai controlli di polizia, che si aggiunge a quelle decise dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia lo scorso ottobre.

