Tragedia a Palermo: auto si schianta contro albero nella notte, muore a 18 anni Giuseppe Filippone

Un risveglio amaro per Palermo, colpita ancora una volta da un lutto sulle strade. Una giovane vita spezzata in un terribile incidente avvenuto nel cuore della notte all’interno del Parco della Favorita. La vittima è Giuseppe Filippone, di appena 18 anni.

Il dramma si è consumato intorno alle 3:00 in viale Diana, il lungo rettilineo che attraversa il polmone verde della città. Per cause che sono ancora al vaglio della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, la vettura su cui viaggiava il ragazzo ha perso aderenza, finendo la sua corsa con un impatto devastante contro uno dei grossi alberi che delimitano la carreggiata.

La scena presentatasi ai soccorritori è stata drammatica: l’auto era ridotta a un ammasso di lamiere contorte. È stato necessario il delicato intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo. Una volta affidato alle cure dei sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, i medici hanno tentato l’impossibile per strapparlo alla morte. Purtroppo, le lesioni interne riportate nel violentissimo urto si sono rivelate fatali: il cuore di Giuseppe ha smesso di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio palermitano.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per tutta la notte. Resta da chiarire se si sia trattato di un incidente autonomo, dovuto magari all’alta velocità o a un colpo di sonno, o se nel sinistro siano rimasti coinvolti altri veicoli che potrebbero essersi allontanati.