Malore improvviso in Corso dei Mille, 22enne si accascia: salvato da Carabinieri e volontari

Redazione Web
PALERMO – Poteva trasformarsi in tragedia stamattina, attorno alle 9, in Corso dei Mille, dove un ragazzo di soli 22 anni ha rischiato la vita a causa di un improvviso malore. A fare la differenza tra la vita e la morte è stato il tempismo perfetto e la prontezza di spirito di una pattuglia dei Carabinieri e di una squadra di volonta
ri che si trovava fortuitamente sul posto.
Tutto è accaduto in pochi istanti: il giovane si è accasciato al suolo, perdendo i sensi. La situazione è apparsa subito critica. Fortunatamente, in quel preciso momento, transitavano in zona tre operatori dell’associazione di volontariato “Croce Siciliana”: Gaetano Tarantino, Marco Trinca e Vincenzo Lo Piccolo.

Senza perdere un secondo, i volontari, con il supporto dei militari dell’Arma, hanno avviato le manovre di primo soccorso. Fondamentale è stato il massaggio cardiaco praticato direttamente sull’asfalto, una manovra salvavita che ha permesso di far ripartire il cuore del ragazzo, strappandolo a un destino che sembrava segnato.

Una volta stabilizzato, seppur in condizioni precarie, il 22enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Buccheri La Ferla. I medici del nosocomio hanno preso in carico il paziente, la cui vita è stata salvata grazie alla catena di solidarietà e competenza scattata in mezzo al traffico cittadino.

