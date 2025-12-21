I Carabinieri consegnano i pandorini ai bambini dello Zen

I militari della Stazione Carabinieri San Filippo Neri, guidati dal Comandante Davide DE NOVELLIS, hanno rinnovato il tradizionale scambio di auguri natalizi presso la nuova sede della Fondazione “L’Albero della Vita”, attiva da anni nel quartiere Zen.

Un appuntamento che si ripete nel tempo e che conferma una collaborazione solida e continuativa tra l’Arma dei Carabinieri e gli operatori della Fondazione, uniti dall’impegno quotidiano a favore di una comunità ricca di vitalità e di bisogni, dove la presenza e l’ascolto rappresentano valori fondamentali.

Tra panettoncini, sorrisi e momenti di condivisione, l’incontro ha offerto l’occasione per ribadire l’importanza del lavoro di squadra sul territorio. La partecipazione delle famiglie e, soprattutto, l’entusiasmo dei bambini hanno testimoniato il valore di un’azione che va oltre i ruoli istituzionali, rafforzando il senso di fiducia e di appartenenza.

Un gesto semplice ma significativo, che nel periodo natalizio assume il valore di un messaggio di vicinanza e di speranza, nel segno della collaborazione e della prossimità.