Salute e Sanità

Assistenza sanitaria territoriale, nel Palermitano due Case della Comunità realizzate con il PNRR

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

PALERMO 21 DICEMBRE 2025 – Prosegue il programma di potenziamento della sanità territoriale dell’Asp di Palermo. Domani, lunedì 22 dicembre, l’Azienda sanitaria provinciale inaugurerà altre due Case della Comunità, realizzate nell’ambito degli interventi finanziati con fondi del PNRR – Missione 6 Salute.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 10.30 in via Stagnone n. 35 a Valledolmo, dove sarà presentata alla cittadinanza la nuova struttura sanitaria di prossimità. A seguire, alle ore 12.30, si terrà l’inaugurazione della Casa della Comunità di Ventimiglia di Sicilia in Piazza Santa Rosalia n. 8.

Le nuove strutture si inseriscono nella rete delle Case della Comunità realizzate dall’Asp di Palermo con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza territoriale, garantendo servizi sanitari e sociosanitari integrati, continuità assistenziale e una presa in carico più efficace dei bisogni dei cittadini

