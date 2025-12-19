CronacaIn primo piano

Violenza sessuale di gruppo nel Palermitano, vittima un bambino di 11 anni: indagini

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un grave episodio di cronaca scuote la comunità delle Madonie, in provincia di Palermo. Un ragazzino di appena 11 anni, studente al primo anno delle scuole medie, sarebbe stato vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di coetanei. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno dell’istituto scolastico frequentato sia dalla vittima che dai presunti aggressori.

Tutto ha avuto inizio tra le mura domestiche, quando il bambino, rientrato a casa visibilmente scosso, è riuscito a confidarsi con la madre, raccontando l’incubo vissuto poco prima. Immediata la reazione della famiglia: i genitori hanno accompagnato il figlio in ospedale per gli accertamenti del caso. Il referto medico non lascerebbe spazio a dubbi, evidenziando lesioni compatibili con gli abusi denunciati.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla Procura per i minorenni di Palermo, sotto la direzione della procuratrice Claudia Caramanna. Le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine che, dopo aver acquisito la denuncia a inizio settimana, stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al vaglio degli inquirenti c’è anche l’ipotesi che episodi di bullismo o prevaricazione possano essere avvenuti precedentemente anche all’interno delle mura scolastiche.

Come previsto dal protocollo del “Codice Rosso”, il giovane studente verrà ascoltato in audizione protetta, con il supporto fondamentale di uno psicologo, per cristallizzare la prova e fornire dettagli utili all’identificazione delle responsabilità individuali all’interno del gruppo.

News suggerite per te:

  1. Bagheria, donna vittima di violenza fugge con i figli: il Comune mette in salvo anche il cane
  2. Cade in un canale di scolo e muore: tragedia nel Palermitano, vittima una 59enne
  3. Notte di violenza a Palermo: 35enne circondato, picchiato e rapinato dal branco in centro
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

In Sicilia torna l'”Ecobonus”, contributi a fondo perduto per ristrutturare le case
Politica
Incidente mortale, donna si schianta e muore sul colpo
Cronaca
In A19 il cantiere di Casteldaccia chiude prima del previsto: autostrada libera per Natale
Cronaca
Tragedia sul lavoro: Carmelo Parisi muore a 37 anni sotto un escavatore
Cronaca In primo piano
Scoppia la bufera sulla ruota panoramica di Palermo, “Ci vedono mentre andiamo in bagno”
Cronaca