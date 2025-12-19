Palermo, “Natale solidale 2025”: un Villaggio che mette al centro le persone e la comunità

PALERMO. Il 20 e 21 dicembre in viale Aiace 200 a Palermo arriva il “Natale solidale”, un Villaggio di Natale che mette al centro le persone e la comunità, ideato per offrire un luogo sereno, accogliente e accessibile, lontano dal caos delle fiere tradizionali. Un appuntamento pensato soprattutto per i giovani con disabilità e per le loro famiglie, che spesso rinunciano agli eventi più affollati e rumorosi, ma non per questo devono rinunciare alla magia delle feste. E vuole essere un momento di respiro: un ambiente sicuro e tranquillo in cui i giovani con disabilità possono vivere l’atmosfera natalizia senza barriere, mentre i genitori trovano accoglienza, ascolto e una rete di supporto capace di alleggerire le sfide quotidiane.

Il Villaggio con parcheggio agevole e ingresso gratuito (sabato 20 dicembre dalle 15.30 alle 19.00; domenica 21 dicembre dalle 9.00 alle 14.00), è promosso e sostenuto dal Centro Ortopedico Ferranti – Gruppo Vivitop, insieme a una fitta rete, colorata e viva, di oltre 40 associazioni del territorio: organizzazioni che si occupano di disabilità motorie e cognitive, centri di supporto psicologico, associazioni sportive inclusive, gruppi familiari, realtà che promuovono l’autonomia, laboratori creativi, cooperative sociali, associazioni di volontariato cattolico e laico, centri per l’infanzia fragile, gruppi che tutelano il diritto allo studio, al gioco e alla salute, associazioni che si occupano di violenza di genere, arte-terapia, pet therapy, inclusione scolastica, cittadinanza attiva.

Un vero luogo di comunità, dove nessuno debba sentirsi solo e dove ogni gesto contribuisce a trasformare la solidarietà in un’azione concreta.

Durante le due giornate le associazioni presenti faranno conoscere le attività che portano avanti ogni giorno a sostegno delle persone e delle famiglie, creando occasioni di incontro, dialogo e collaborazione. Il programma includerà anche momenti di musica dal vivo, dimostrazioni sportive inclusive e attività di animazione pensate per tutte le età, per offrire un’esperienza ancora più partecipata, gioiosa e coinvolgente.

Sarà inoltre presente un’area food & beverage, curata da alcune realtà del territorio, per offrire un momento di convivialità e permettere ai visitatori di gustare prodotti locali in un’atmosfera serena e familiare. Inoltre, sarà possibile acquistare prodotti realizzati dalle stesse associazioni, grazie a una libera donazione, un modo per sostenere direttamente i loro progetti e portare a casa un dono che profuma di impegno, artigianalità e valore sociale.

Il Natale solidale non riceve alcun finanziamento pubblico, ma è totalmente sostenuto dalla rete associativa e dalla struttura che ospiterà le due giornate.