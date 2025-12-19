Tragedia sul lavoro: Carmelo Parisi muore a 37 anni sotto un escavatore

Ha un nome la vittima dell’ennesima tragedia sul lavoro che scuote la Sicilia. Si chiamava Carmelo Parisi, aveva 37 anni ed era originario di Cerda l’operaio morto in un grave incidente avvenuto nel porto di Ginostra, sull’isola di Stromboli.

L’uomo, sposato e padre di due figli piccoli, stava lavorando a interventi fondamentali per la messa in sicurezza dell’area portuale, nell’ambito di opere contro il dissesto idrogeologico. Durante le operazioni, mentre era alla guida di un escavatore, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo all’interno della cabina.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi: da una possibile manovra errata a un guasto meccanico, fino alle condizioni del terreno e alla visibilità ridotta nel cantiere.

I soccorsi sono stati immediati. I colleghi presenti sul posto e il personale della guardia medica locale hanno tentato di salvargli la vita, mentre il 118 aveva già predisposto l’intervento di un elicottero per un eventuale trasferimento urgente. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Milazzo, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e del mezzo meccanico coinvolto, al fine di consentire ulteriori accertamenti tecnici.

Intanto, il dolore attraversa le comunità di Stromboli e Cerda. Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di un lavoratore descritto come un uomo dedito alla famiglia, costretto a lunghi spostamenti e sacrifici per garantire un futuro ai propri cari. Tra le voci di vicinanza, anche quella della presidente della Pro loco Amo Stromboli, Rosa Oliva, che ha espresso il profondo sconforto dell’isola per una vita spezzata mentre svolgeva il proprio lavoro.