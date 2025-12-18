Cronaca

Terrore allo Zen, commando armato irrompe al bar Barbara: dipendenti in ginocchio

di Redazione Web
Attimi di terrore puro in via Gino Zappa, nel cuore del quartiere Zen a Palermo, dove un commando composto da cinque persone ha messo a segno una violenta rapina ai danni del bar Barbara. I malviventi, che hanno agito a volto coperto e armi in pugno, hanno fatto irruzione nel locale seminando il panico tra clienti e personale.

La dinamica descritta è da film: sotto la minaccia delle armi, i dipendenti sono stati costretti a inginocchiarsi e a non opporre resistenza. Una scena agghiacciante che ha permesso alla banda di agire indisturbata e ripulire il bar in pochi istanti. Il bottino è ingente: i rapinatori sono riusciti a portare via circa 2.000 euro in contanti dalla cassa, ma non si sono fermati lì. Hanno arraffato anche numerosi blocchetti di Gratta e Vinci e diverse stecche di sigarette, per poi dileguarsi rapidamente.

La fuga è avvenuta tra i padiglioni del quartiere, dove probabilmente ad attenderli c’erano dei mezzi pronti per scappare e far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia, che hanno avviato le indagini e i rilievi scientifici alla ricerca di impronte o indizi utili.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del locale stesso, sperando di trovare fotogrammi che possano aiutare a ricostruire la via di fuga e, soprattutto, a dare un volto ai membri della banda armata.

