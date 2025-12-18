Pullman prende fuoco sull’autostrada A29

Momenti di apprensione nel pomeriggio lungo l’autostrada A29, dove un pullman è stato avvolto dalle fiamme subito dopo lo svincolo della diramazione per Trapani, poco prima del ponte che precede la galleria di Segesta. L’incendio del mezzo ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, causando lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza sia il veicolo sia il tratto di carreggiata interessato. Il fumo e le fiamme, visibili anche a distanza, hanno reso necessario limitare il traffico e procedere con restringimenti di corsia.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, mentre la circolazione continua a risultare fortemente congestionata, con disagi per gli automobilisti in transito.