Tentato suicidio a Palermo: 35enne si lancia dal secondo piano, lo salva un’antenna parabolica

Un episodio che sembra sfidare le leggi del caso. Un uomo di 35 anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone situato al secondo piano di un edificio in corso dei Mille, ma la sua caduta è stata miracolosamente interrotta da un’antenna satellitare. Il corpo dell’uomo è rimasto agganciato e sospeso sul terrazzo dell’appartamento sottostante, impedendo la tragedia.

I carabinieri sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dai cittadini che transitavano nella zona. I militari sono riusciti a penetrare nell’abitazione dell’uomo in difficoltà che, nonostante le lesioni riportate, continuava a manifestare intenti suicidi attraverso grida disperate. Le forze dell’ordine lo hanno bloccato afferrandolo per un arto superiore e impedendogli ulteriori gesti estremi.

Nell’operazione di soccorso sono stati coinvolti anche il personale medico del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Il trentacinquenne è stato trasportato presso l’ospedale Civico dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari necessari. Numerosi residenti hanno seguito l’operazione di salvataggio affacciandosi dai balconi delle proprie abitazioni, tributando un applauso liberatorio agli agenti delle forze dell’ordine per l’intervento risolutivo.