I Carabinieri del Nucleo Radiomobile Palermo portano la magia del Natale ai bambini di ISMETT

Una giornata speciale ha illuminato il reparto di Pediatria di ISMETT grazie alla visita dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo. I militari hanno voluto regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti, portando doni e sorrisi in occasione delle festività natalizie.

Ad accompagnare la consegna dei regali, un Babbo Natale d’eccezione affiancato dagli “angeli” dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno visitato il reparto incontrando i bambini e le loro famiglie. Oltre ai doni personalizzati per ciascun piccolo paziente, i Carabinieri hanno lasciato un contributo significativo per la ludoteca: un biliardino, una lavagna magnetica e materiale didattico, per rendere più piacevoli le giornate di degenza.

L’iniziativa testimonia la vicinanza delle forze dell’ordine alla comunità e il loro impegno nel portare solidarietà e calore umano anche nei momenti più delicati.

