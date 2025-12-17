Il Tressette è uno dei giochi di carte più amati in Italia. Conosciuto per la sua semplicità e profondità strategica, è perfetto per giocatori di tutte le età. Molti si chiedono perché si chiama tressette: il nome deriva dal fatto che il gioco prevede inizialmente la distribuzione di tre carte a ciascun giocatore in alcune varianti, e dal punteggio base che ruota intorno al numero tre.
Che cosa è Tressette
Tressette è un gioco di prese, giocato principalmente in quattro giocatori, divisi in due squadre. L’obiettivo è accumulare punti prendendo le carte di maggior valore.
Carte e valori principali
|Carta
|Valore
|3
|10 punti
|2
|9 punti
|Asso
|8 punti
|Re
|7 punti
|Cavallo
|6 punti
|Fante
|5 punti
|7,6,5,4
|0 punti
Il gioco utilizza un mazzo italiano da 40 carte, con semi di coppe, denari, spade e bastoni.
La storia del gioco di carte Tressette
Il Tressette ha origini antiche, risalenti al XVII secolo. Era diffuso soprattutto nel Nord e Centro Italia. Nel tempo, sono nate diverse varianti regionali, alcune delle quali modificano il numero di carte distribuite o introducono regole speciali come “piccolo” e “grande”.
Il Tressette è sempre rimasto un gioco sociale, giocato nei bar, nelle case e, più recentemente, anche online su piattaforme sicure. Per maggiori informazioni sui giochi legali in Italia, puoi consultare l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Regole del Tressette
- Si gioca in senso orario.
- Ogni giocatore riceve dieci carte.
- Il giocatore alla destra del mazziere inizia la mano.
- Si deve rispondere al seme giocato se possibile.
- Punti e prese vengono conteggiati alla fine di ogni mano.
Tipi di prese speciali
- Scartina: giocare la carta più alta di un seme quando non si può seguire.
- Chiamata: strategia per segnalare al compagno le carte alte possedute.
I giocatori esperti utilizzano combinazioni e segnali per massimizzare le possibilità di vincere. Per chi desidera esercitarsi in modalità digitale, una migliore app poker può aiutare a migliorare le strategie e la memoria delle carte.
Il riassunto del gioco di carte Tressette
Il Tressette è un gioco che unisce fortuna e strategia. Comprendere perché si chiama tressette, conoscere il valore delle carte e applicare strategie di squadra permette di ottenere migliori risultati. Adatto a principianti ed esperti, resta un classico intramontabile dei giochi italiani, sia in presenza sia online. Per promuovere un gioco responsabile, consulta sempre il sito Gioca Responsabile.