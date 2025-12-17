Il Tressette è uno dei giochi di carte più amati in Italia. Conosciuto per la sua semplicità e profondità strategica, è perfetto per giocatori di tutte le età. Molti si chiedono perché si chiama tressette: il nome deriva dal fatto che il gioco prevede inizialmente la distribuzione di tre carte a ciascun giocatore in alcune varianti, e dal punteggio base che ruota intorno al numero tre.

Che cosa è Tressette

Tressette è un gioco di prese, giocato principalmente in quattro giocatori, divisi in due squadre. L’obiettivo è accumulare punti prendendo le carte di maggior valore.

Carte e valori principali

Carta Valore 3 10 punti 2 9 punti Asso 8 punti Re 7 punti Cavallo 6 punti Fante 5 punti 7,6,5,4 0 punti

Il gioco utilizza un mazzo italiano da 40 carte, con semi di coppe, denari, spade e bastoni.

La storia del gioco di carte Tressette

Il Tressette ha origini antiche, risalenti al XVII secolo. Era diffuso soprattutto nel Nord e Centro Italia. Nel tempo, sono nate diverse varianti regionali, alcune delle quali modificano il numero di carte distribuite o introducono regole speciali come “piccolo” e “grande”.

Il Tressette è sempre rimasto un gioco sociale, giocato nei bar, nelle case e, più recentemente, anche online su piattaforme sicure. Per maggiori informazioni sui giochi legali in Italia, puoi consultare l’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Regole del Tressette

Si gioca in senso orario.

Ogni giocatore riceve dieci carte.

Il giocatore alla destra del mazziere inizia la mano.

Si deve rispondere al seme giocato se possibile.

Punti e prese vengono conteggiati alla fine di ogni mano.

Tipi di prese speciali

Scartina: giocare la carta più alta di un seme quando non si può seguire.

Chiamata: strategia per segnalare al compagno le carte alte possedute.

I giocatori esperti utilizzano combinazioni e segnali per massimizzare le possibilità di vincere. Per chi desidera esercitarsi in modalità digitale, una migliore app poker può aiutare a migliorare le strategie e la memoria delle carte.

Il riassunto del gioco di carte Tressette

Il Tressette è un gioco che unisce fortuna e strategia. Comprendere perché si chiama tressette, conoscere il valore delle carte e applicare strategie di squadra permette di ottenere migliori risultati. Adatto a principianti ed esperti, resta un classico intramontabile dei giochi italiani, sia in presenza sia online. Per promuovere un gioco responsabile, consulta sempre il sito Gioca Responsabile.