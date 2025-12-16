Cronaca

La Regione Siciliana ha assunto 46 funzionari regionali

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. A regime il reclutamento riguarderà complessivamente 70 unità. Le assunzioni rientrano nel Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 che, grazie alla sinergia tra governo nazionale e regionale, ha l’obiettivo di qualificare l’uso delle risorse europee, migliorare la performance di spesa e garantire in questo modo il pieno raggiungimento degli obiettivi di politica di coesione al Sud.

«La Regione continua a cambiare pelle rinnovando e potenziando i propri organici – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – I nuovi assunti di oggi si aggiungono alle centinaia di giovani immessi in servizio nei mesi scorsi, grazie allo sblocco dei concorsi seguito all’accordo Stato-Regione. Abbiamo bisogno dell’entusiasmo e della motivazione di queste donne e di questi uomini che sapranno dare il meglio per far crescere la pubblica amministrazione».

I vincitori di concorso, che prenderanno servizio entro il mese di gennaio 2026, sono stati accolti dalla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale, Salvatrice Rizzo, e dal dirigente del servizio Reclutamento, trasferimenti e mobilità, Salvatore Bottari. Sono stati destinati ai vari centri regionali di spesa per rafforzare la capacità attuativa dei programmi finanziati con fondi extraregionali

News suggerite per te:

  1. La Regione Siciliana ha assunto 210 nuovi dipendenti regionali
  2. Un esercito di 3700 aspiranti funzionari regionali, il concorso registra un boom
  3. La Regione Siciliana ha assunto due donne vittime di violenza, firmati i contratti
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia a Palermo, uomo travolto e ucciso da scooter delle Poste
Cronaca
A ruba i biglietti del treno Sicilia Express, sold-out in 30 minuti
Politica
Addio a Sofia, morta a 15 anni dopo una lunga malattia: lutto nel Palermitano
Cronaca
Palermo e Monreale nel mirino: arrestati truffatori seriali di anziani, bottino oltre 300mila euro
Cronaca In primo piano
Palermo, tangenti per accelerare rilascio salme: sospesi 4 dipendenti Policlinico
Cronaca