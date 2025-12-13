Faceva prostituire la convivente vulnerabile e partecipava agli incontri: arrestato nel Palermitano

Organizzava appuntamenti a pagamento costringendo la compagna, persona psicologicamente vulnerabile, a prostituirsi. Con una condizione: doveva essere presente anche lui durante quegli incontri.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, ai danni di un 57enne accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica, è scattata in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato nelle vicinanze dell’abitazione dell’indagato un anomalo andirivieni di diversi uomini nel giro di poche ore.

Nel periodo compreso tra agosto e settembre 2025, gli investigatori mediante attività di pedinamento e intercettazioni hanno dimostrato che l’uomo aveva messo in piedi un sistema di incontri sessuali a pagamento attraverso inserzioni pubblicate online, procacciando clienti e fornendo informazioni sulle prestazioni offerte, le tariffe – fino a 100 euro – e i luoghi degli appuntamenti che avvenivano sia nell’abitazione della coppia sia presso il domicilio dei clienti.