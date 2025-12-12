Le Saline di Sicilia verso il riconoscimento Unesco, aggiornato il dossier

Palermo, 12 dicembre 2025 – La candidatura delle Saline di Sicilia a “Riserva della Biosfera MaB Unesco” entra nella fase operativa, apre al grande pubblico e illustra lo stato dei lavori finora svolti. Lunedì 15 dicembre, alle 10.30, nella sede della Camera di commercio di Trapani, in Corso Italia 26, il Comitato promotore della candidatura delle “Saline di Sicilia” al riconoscimento “Riserva della Biosfera MaB Unesco” approverà le integrazioni al dossier richieste dal ministero dell’Ambiente, farà il punto sulle attività condotte quest’anno e presenterà quelle previste per il 2026. Inoltre verranno premiate le scuole partecipanti al concorso per il miglior logo dell’iniziativa, il miglior video dedicato alle saline e la ricetta migliore.

Il tutto dopo la preziosa iniziativa realizzata con la Fipsas-Coni, che a fine novembre ha portato Virginia Salzedo, fotografa subacquea e campionessa del mondo, ad immergersi nell’area interessata per realizzare immagini straordinarie capaci di raccontare le saline come mai prima d’ora. Presente anche l’attrice palermitana Federica Picone, “sirena per un giorno”.

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia (partner della candidatura) e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani, ente promotore del progetto di sviluppo.

Per la Regione Siciliana, componente del Comitato, interverranno il presidente Renato Schifani e gli assessori Giusi Savarino (Ambiente), Mimmo Turano (Istruzione) ed Edy Tamajo (Attività produttive). Per l’Ars parteciperanno i deputati del territorio: Stefano Pellegrino (Fi), Giuseppe Bica (FdI), Dario Safina (Pd) e Cristina Ciminnisi (M5S).

Seguiranno gli interventi degli esperti incaricati del dossier, Giorgio Andrian e Luca Dalla Libera. Idee, contributi e modelli di sostenibilità scientifica, culturale, imprenditoriale e turistica arriveranno dagli stakeholder: Salvatore Ombra, presidente di Airgest; Francesco Torre, presidente del Consorzio universitario trapanese; Girolama Fontana, direttrice generale della Fondazione Whitaker; Giacomo D’Alì Staiti, portavoce dei salinari nel Comitato promotore; Antonino Rallo, promotore del gruppo informale “Giovani per il MaB”; Cesarina Perrone e Carlo Incammisa, presidenti dei Club Unesco di Trapani e Marsala.

Del Comitato promotore fanno parte, oltre alla Regione e alla CamCom di Trapani, il Libero consorzio comunale di Trapani, i Comuni di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco, e il WWF. RaiNews, RaiNews24 e la TgR Sicilia sono media partner della candidatura, mentre Fipsas è partner sportivo.