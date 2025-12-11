Panico al Pronto soccorso: trentatreenne semina il terrore, feriti tre carabinieri

Momenti di autentico caos al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un uomo di 33 anni ha scatenato il panico aggredendo medici, infermieri, una guardia giurata e persino i carabinieri intervenuti per ristabilire l’ordine. L’episodio, verificatosi l’altro giorno, si è concluso con l’arresto del giovane, disoccupato e già conosciuto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo, scagliandosi contro il personale sanitario impegnato nelle consuete attività di assistenza. La guardia giurata in servizio ha tentato di bloccarlo, ma è stata a sua volta colpita. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, che, nel tentativo di fermare il trentatreenne, sono stati strattonati e colpiti.

Tre militari dell’Arma sono rimasti feriti, uno dei quali ha riportato un trauma al setto nasale. Ferita anche la guardia giurata. Dopo una colluttazione particolarmente violenta, l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto con le accuse di violenza a incaricati di pubblico servizio, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che lesioni personali.

Il trentatreenne è stato condotto nel carcere di contrada Petrusa, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Ancora da chiarire le ragioni che lo hanno spinto a perdere il controllo e a trasformare il pronto soccorso in un teatro di violenza improvvisa.