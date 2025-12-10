CronacaIn primo piano

Maxi blitz all’alba a Palermo: 50 arresti nella notte, colpito il mandamento della Noce

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

La squadra mobile di Palermo, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia locale, ha effettuato questa notte una vasta operazione antimafia all’interno dei mandamenti mafiosi cittadini. Gli investigatori, guidati da Antonio Sfameni, hanno notificato 50 misure cautelari emesse dal gip su istanza della procura diretta da Maurizio de Lucia. I cinquanta indagati destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di droga.

Nei due provvedimenti sono stati raccolti i risultati del lavoro svolto dai poliziotti della Squadra mobile, della sezione investigativa del Servizio centrale operativo e del commissariato di Brancaccio.

Le indagini hanno portato alla luce i nuovi equilibri nel mandamento mafioso della Noce, dove emerge l’ormai consueto mix fra vecchi boss e mafiosi emergenti. Si torna a colpire un mandamento pochi mesi dopo la precedente operazione. C’erano state delle fibrillazioni, superate in nome del profitto. Allora come oggi gli operatori economici sottostanno alla legge del pizzo.

Sul fronte degli stupefacenti, l’inchiesta che ha scatenato il blitz ha ricostruito traffici di cocaina e hashish tra Palermo e la Campania, con interessi che toccano anche Catania e la provincia di Trapani. C’è sempre la regia di Cosa Nostra. Brancaccio, Sperone e Bonagia sono i quartieri interessati dagli arresti. Le piazze di spaccio sono reali e virtuali. Le ordinazioni viaggiano via Telegram, i consumi aumentano e il mercato della morte non conosce crisi.

News suggerite per te:

  1. Blitz antimafia alla Noce, smantellato giro di estorsioni: decisiva la collaborazione con Addiopizzo
  2. Maxi blitz allo Zen, 3 arresti per droga: sequestrati 400 grammi di hashish e un rilevatore di microspie
  3. Maxi blitz allo Zen dopo l’omicidio Taormina: 2 arresti, 57 denunciati per occupazione abusiva
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Amat Palermo offre un abbonamento per tutti a 10 euro per le festività natalizie, puoi prendere bus e tram
Economia&Lavoro
Uno Sguardo Alla Sicilia di Oggi, Perché i Casinò Online Attraggono Chi Ha Ritmi Locali Intensi
News
Ritrovato senza vita Vincenzo Riccobono sotto il viadotto della A29 a Partinico dopo un giorno e mezzo di ricerche
Partinico, trovato morto nel vallone sotto la A29 l’uomo scomparso
Cronaca
Due incidenti sulla Palermo-Mazara, camion e betoniera si scontrano, poi cade un motociclista
Cronaca
I nomi degli arrestati nell'operazione Antimafia a Palermo del 10 dicembre 2025
Blitz antimafia a Palermo, I NOMI DEGLI ARRESTATI
Cronaca In primo piano