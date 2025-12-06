Cronaca

Palermo, incendio nella notte in via Laurana: salvati inquilini e animali domestici

Incendio nella notte in via Laurana: evacuato palazzo, salvati animali. Vigili del Fuoco al lavoro fino all'alba. Nessun ferito
Nella notte appena trascorsa, intorno alle 3.00, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state chiamate a intervenire in via Francesco Laurana per domare un rogo che ha interessato un’abitazione situata al secondo piano di uno stabile di sette piani.

In via precauzionale, durante le operazioni di spegnimento, tutti gli inquilini del condominio sono stati fatti evacuare per alcune ore. Il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato assistenza ad alcune persone e ha messo in salvo diversi animali domestici nel corso delle procedure di evacuazione dell’immobile. Fortunatamente non si registrano feriti.

Grazie al tempestivo intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, una operante dall’esterno con il supporto dell’autoscala e l’altra dall’interno attraverso la porta d’ingresso dell’appartamento, le fiamme hanno interessato soltanto una porzione dell’abitazione, senza provocare danni ad altri appartamenti né alla struttura portante dell’edificio.

Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle ore 6.00 del mattino e tutti i condomini hanno potuto fare rientro nelle proprie case, ad eccezione dei residenti dell’appartamento colpito dall’incendio, che hanno trovato ospitalità presso i vicini di casa. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale del 118.

