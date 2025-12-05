Intrattenimento

Dalla Sicilia a Napoli per vincere: Rob conquista X Factor, applausi per la paternese Delia

X Factor 2025 parla siciliano: vince la catanese Rob, terza la paternese Delia. Il racconto della finale di Napoli...
di Gaetano Ferraro
NAPOLI – È stata una notte a tinte fortemente siciliane quella che ha illuminato Piazza del Plebiscito per la finalissima di X Factor 2025. A sollevare il trofeo è stata Rob, la talentuosa cantante catanese che ha regalato la vittoria al team di Paola Iezzi, riscattando così la coach dopo una precedente edizione avara di soddisfazioni.
La serata ha visto un intenso “derby” etneo a distanza: se da una parte Rob ha festeggiato la vittoria e il contratto con la Warner, dall’altra c’è stato il terzo posto di Delia. La giovanissima artista di Paternò, punta di diamante della squadra di Jake La Furia, si è fermata a un passo dal duello finale, lasciando comunque un segno indelebile grazie a un percorso di crescita straordinario.

La cronaca della finale

A differenza dello scorso anno, la competizione è stata caratterizzata da un perfetto equilibrio iniziale, con tutti e quattro i giudici rappresentati in finale. Lo show si è snodato attraverso tre manche ad alta tensione:

* Prima manche: L’esibizione con il brano scelto dal concorrente (“Cavallo di battaglia”).
* Seconda manche: Un medley di tre canzoni rappresentative del percorso.
* Terza manche: La presentazione degli inediti, vero banco di prova per il mercato discografico.

Tra una sfida e l’altra, il palco ha ospitato star internazionali del calibro di Laura Pausini e Jason Derulo, che hanno infiammato la piazza partenopea.

Il verdetto del televoto ha decretato la seguente classifica finale:
* Rob (Vincitrice)
* eroCaddeo
* Delia
* PierC

Subito dopo la proclamazione, Rob si è sciolta in un abbraccio liberatorio con la sua mentore, ripetendo tra le lacrime: “Ti amo, ti amo, ti amo”. Un ringraziamento sentito verso Paola Iezzi, definita dalla vincitrice come una guida insostituibile.

Per Delia, nonostante l’amarezza della medaglia di bronzo che ha deluso parte della tifoseria di Paternò pronta a festeggiare, si spalancano ora le porte della discografia. Il suo talento, riconosciuto trasversalmente da critica e pubblico, lascia presagire una carriera luminosa ben oltre i confini del talent show.

