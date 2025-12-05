Cronaca

Dolore a Isola delle Femmine: Emanuela, mamma di due bimbi morta all’improvviso

Addio a Emanuela Aiello, morta a 45 anni a Isola delle Femmine per un malore. Lascia due figli. Domani i funerali
Un velo di tristezza è calato sulla comunità di Isola delle Femmine. Il paese costiero si è risvegliato attonito per la scomparsa prematura di Maria Laura Aiello, nota a tutti semplicemente come Emanuela. Aveva solo 45 anni. A spezzare la sua vita è stato un malore improvviso, un evento fatale e inaspettato che non le ha lasciato scampo, gettando nello sconforto chiunque la conoscesse. La notizia si è diffusa rapidamente tra i vicoli del borgo marinaro, lasciando increduli amici e vicini di casa che faticano a rassegnarsi a una perdita così ingiusta.

Emanuela viene ricordata come una donna dalla gentilezza rara, solare e riservata, ma soprattutto come una madre amorevole. Il suo pensiero fisso erano il marito e i suoi due figli, ai quali ha dedicato ogni istante della sua esistenza e che ora dovranno affrontare un vuoto incolmabile.
L’ultimo saluto sarà un momento di grande commozione collettiva.

Le esequie saranno celebrate domani, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 11:00. Il rito funebre si svolgerà presso la Parrocchia Maria SS. delle Grazie (Chiesa Madre) di Isola delle Femmine, dove l’intera cittadinanza è pronta a stringersi attorno alla famiglia Aiello per tributare l’ultimo omaggio a una giovane mamma andata via troppo presto.

