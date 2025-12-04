Cronaca

Shock a casa durante la veglia: aprono la bara e trovano uno sconosciuto

Shock a Biancavilla: scambio di salme all'ospedale. Familiari trovano uno sconosciuto nella bara. Errore delle onoranze
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Martedì scorso, ricostruisce il quotidiano La Sicilia due uomini della stessa età, deceduti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all’altro nella sala mortuaria dell’ospedale in attesa di essere restituiti ai familiari. L’ospedale, che non ha responsabilità nell’accaduto, ha concesso il nulla osta per potere portare a casa uno dei due deceduti.

La salma è stata preparata dall’agenzia di pompe funebri e la bara è stata portata a casa. Una volta nell’abitazione i familiari si sono accorti che il morto non era il loro congiunto. L’altra salma era rimasta in ospedale e non vi erano parenti dell’altro morto che potessero accorgersi dello scambio.

I familiari dell’uomo deceduto rimasto in obitorio hanno avvertito le pompe funebri e hanno rimandato in ospedale la salma. Quindi dopo la verifica dell’errore e dell’identità dei due morti, sono stati tolti i vestiti a una delle due salme e sono stati messi all’altra che è stata poi portata nell’abitazione.

News suggerite per te:

  1. Palermo, bimbo di 11 anni scappa di casa: i carabinieri lo trovano e gli regalano un paio di scarpe
  2. Ucciso a Palermo, la dura accusa della Chiesa: “Troppo spazio alla cultura mafiosa”, veglia allo Zen
  3. Favara prega per Marianna Bello, travolta dalla bomba d’acqua: parte la veglia di preghiera
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta meteo gialla in Sicilia
Allerta meteo gialla in Sicilia: venti di burrasca e piogge intense in arrivo
Meteo
Tragico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, Monreale piange madre e figlia morte nello schianto
Cronaca
Monreale capitale del cibo di strada: arriva l’International Street Food
Enogastronomia
Cambiano residenza per intascare il RdC, 21 indagati: anche 3 vigili urbani e dipendente comunale
Cronaca
Caro voli per la Sicilia a Natale: ANAFePC chiede tariffe accessibili
Economia&Lavoro