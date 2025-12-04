Bagheria sotto choc, Ivana e la piccola Lilly morte in un incidente in California

Un’intera comunità è sprofondata nel dolore. Aspra si è svegliata in lutto per la morte di Ivana Balistreri, 29 anni, e della sua bambina Liliana, che avrebbe compiuto due anni tra pochi giorni: madre e figlia sono rimaste vittime di un tragico incidente stradale a San José, in California, dove vivevano da tempo.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano, una Tesla, è rimasta coinvolta in uno scontro che ha interessato quattro veicoli e che ha provocato un incendio improvviso. I soccorsi sono stati inutili: per Ivana e la piccola Lilly non c’è stato nulla da fare, sono morte in pochi istanti.

Il dolore per la tragedia ha travolto la famiglia, molti dei quali vivono ancora ad Aspra. Il papà di Ivana, Aurelio, affida la sua disperazione a parole durissime: «Mi hanno distrutto la famiglia. C’è gente senza scrupoli: fanno le corse in autostrada e distruggono le famiglie. Cercherò di sopravvivere per mia moglie, i miei tre figli e le loro famiglie».

Sui social si è scatenata una vera e propria ondata di cordoglio, con decine di messaggi, ricordi e foto. A scrivere è anche una cugina che vive vicino casa di Ivana, sempre in California: «Dovevamo invecchiare insieme, fare le nostre passeggiate mattutine, ma sei andata via troppo presto. Ivana era l’anima più pura che esistesse. Non ha mai giudicato, non ha mai spettegolato. Non è giusto che una persona così giovane, così pura e così incredibile ci venga portata via. L’avevo appena accompagnata al nostro allenamento mattutino, prima dell’incidente, e avevamo parlato del suo addio al nubilato. Ora è tra le stelle. Questo è il peggior dolore che abbiamo mai provato. Riposa in pace, tu e la piccola Lilly».

Straziante anche il messaggio della zia: «La mia grande nipote e la piccolina sono ora stelle che brillano in cielo. Ivana, aiuta i tuoi genitori e tutta la tua famiglia a trovare la forza per andare avanti e fa’ che il ricordo della tua vita illumini per sempre il loro cammino. Vi porterò per sempre nel mio cuore spezzato».

Il nome di Ivana e della sua bambina è ormai sulla bocca di tutti: ad Aspra, tra le strade dove è cresciuta, oggi resta solo un enorme vuoto e una comunità che si stringe attorno alla famiglia, cercando di dare un po’ di conforto in un dolore impossibile da colmare.