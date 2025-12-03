Cronaca

Malore improvviso mentre sistema gli addobbi: morto Salvo Raciti a 41 anni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Catania è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Salvatore “Salvo” Raciti, 41 anni, uno dei titolari del noto lido “Le Capannine”. L’uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì, dopo un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della sua abitazione alla Plaia.

Secondo quanto ricostruito, Raciti stava sistemando le decorazioni natalizie insieme ad alcuni amici quando si è improvvisamente accasciato a terra. Le persone presenti hanno subito allertato i soccorsi: Salvo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo vano.

Da una prima ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da un’emorragia interna, che avrebbe provocato copiose perdite di sangue. Per fare piena chiarezza sull’accaduto, la Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia.

Salvatore Raciti lascia la moglie e tre bambine. Innumerevoli i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore da amici, colleghi e clienti abituali del lido, profondamente colpiti dalla notizia.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità catanese, legata da anni alla famiglia Raciti e alla loro attività storica sul litorale della Plaia.

Nelle ultime ore, i profili social di Salvatore e del lido sono stati invasi da centinaia di messaggi di cordoglio. Amici, clienti, colleghi e semplici conoscenti hanno voluto lasciare un pensiero, spesso accompagnato da fotografie e ricordi personali.

C’è chi lo descrive come “un uomo sempre sorridente e disponibile”, chi sottolinea “la grande umanità e il senso di famiglia”, e chi ancora ricorda le estati “alle Capannine”, sempre vissute sotto la sua guida attenta e appassionata.

Un’ondata di affetto che testimonia quanto Salvo fosse amato e quanto la sua scomparsa abbia lasciato un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto, frequentato o anche solo incontrato.

News suggerite per te:

  1. Tragedia nel Palermitano, malore improvviso mentre va a fare la spesa, muore in auto
  2. Ficarazzi, malore improvviso a un matrimonio: morto a 35 anni Giovanni Battista Cappello
  3. Malore improvviso alla guida, morto un 42enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Precipita dalla scala mentre pota un ulivo: ex ginecologo in fin di vita
Cronaca
Tragedia a Palermo, trovato senza vita l’uomo scomparso a Monte Pellegrino
Cronaca
Strage di Casteldaccia, indagini chiuse: sei indagati tra Amap e Quadrifoglio
Cronaca
Potrebbe aprire un nuovo McDonald's a Palermo
Apre un altro McDonald’s nel Palermitano, ecco quando e dove
Economia&Lavoro
Ore di ansia a Palermo, uomo scomparso a Montepellegrino: ritrovata la sua auto
Cronaca