Malore improvviso mentre sistema gli addobbi: morto Salvo Raciti a 41 anni

Catania è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Salvatore “Salvo” Raciti, 41 anni, uno dei titolari del noto lido “Le Capannine”. L’uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì, dopo un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della sua abitazione alla Plaia.

Secondo quanto ricostruito, Raciti stava sistemando le decorazioni natalizie insieme ad alcuni amici quando si è improvvisamente accasciato a terra. Le persone presenti hanno subito allertato i soccorsi: Salvo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo vano.

Da una prima ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da un’emorragia interna, che avrebbe provocato copiose perdite di sangue. Per fare piena chiarezza sull’accaduto, la Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia.

Salvatore Raciti lascia la moglie e tre bambine. Innumerevoli i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore da amici, colleghi e clienti abituali del lido, profondamente colpiti dalla notizia.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità catanese, legata da anni alla famiglia Raciti e alla loro attività storica sul litorale della Plaia.

Nelle ultime ore, i profili social di Salvatore e del lido sono stati invasi da centinaia di messaggi di cordoglio. Amici, clienti, colleghi e semplici conoscenti hanno voluto lasciare un pensiero, spesso accompagnato da fotografie e ricordi personali.

C’è chi lo descrive come “un uomo sempre sorridente e disponibile”, chi sottolinea “la grande umanità e il senso di famiglia”, e chi ancora ricorda le estati “alle Capannine”, sempre vissute sotto la sua guida attenta e appassionata.

Un’ondata di affetto che testimonia quanto Salvo fosse amato e quanto la sua scomparsa abbia lasciato un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto, frequentato o anche solo incontrato.