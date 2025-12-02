Cronaca

Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una scossa sismica di magnitudo 3.6 sulla scala Richter ha interessato la zona dello Stretto di Messina nella serata di lunedì 2 dicembre 2025. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 23:16 (ora locale italiana), con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a nord del comune di Itala, in provincia di Messina.

Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 49 chilometri, con coordinate geografiche 38.1153 di latitudine nord e 15.4540 di longitudine est. La profondità relativamente elevata del sisma ha contribuito ad attenuare la percezione del tremore in superficie, sebbene diversi residenti della zona abbiano riferito di aver avvertito il movimento.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

News suggerite per te:

  1. Terremoto nello Stretto di Messina, scossa di magnitudo 3.0 avvertita dalla popolazione
  2. Terremoto nello Stretto di Messina
  3. Scossa di terremoto a Palermo, magnitudo 3.3
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

“Il morto non è il nostro”, scambio choc all’ospedale: consegnano la salma sbagliata a una famiglia
Cronaca
Monreale, cade dalla scala mentre raccoglie olive: 75enne all’Ingrassia
Cronaca
Corruzione e peculato all’Ars: chiesto il processo per il presidente Galvagno
Politica
Tragedia a Palermo, donna cade dal quarto piano e muore: indagini in corso
Cronaca
Palermo, picchia e violenta la moglie poi si addormenta: arrestato dalla polizia
Cronaca