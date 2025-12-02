Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6

Una scossa sismica di magnitudo 3.6 sulla scala Richter ha interessato la zona dello Stretto di Messina nella serata di lunedì 2 dicembre 2025. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 23:16 (ora locale italiana), con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a nord del comune di Itala, in provincia di Messina.

Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 49 chilometri, con coordinate geografiche 38.1153 di latitudine nord e 15.4540 di longitudine est. La profondità relativamente elevata del sisma ha contribuito ad attenuare la percezione del tremore in superficie, sebbene diversi residenti della zona abbiano riferito di aver avvertito il movimento.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.