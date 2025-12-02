“Il morto non è il nostro”, scambio choc all’ospedale: consegnano la salma sbagliata a una famiglia

A casa dei familiari, a cui è morto un parente, è stata consegnata la bara con all’interno un altro defunto. In sostanza, c’è stato uno scambio avvenuto all’ospedale, dove si sono registrati due decessi nelle ultime ore. Una delle due salme doveva essere restituita oggi ai propri familiari, mentre l’altra avrà il nulla osta domani per essere riconsegnata ai parenti.

È accaduto a Biancavilla. A causa di una serie di concause c’è stato lo scambio dei cadaveri, che addirittura sono stati vestiti con gli indumenti scelti dai familiari, l’uno con i vestiti dell’altro. La bara è stata quindi trasportata a casa dei familiari che, solo dopo diverse ore, si sono accorti che non si trattava del loro congiunto. Inevitabilmente è scoppiato il caos. A questo punto, la salma è stata riportata nella camera mortuaria dell’ospedale, dove vi era anche l’altra, e dove si è dovuta rifare la svestizione e la vestizione per effettuare il cambio dei vestiti.

Successivamente, a casa dei congiunti è stata recapitata la salma “giusta”. L’altra, come detto, sarà condotta a casa dei propri familiari domani.