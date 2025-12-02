Pensionata di 77 anni ruba in un supermercato del Palermitano: denunciata

Un’anziana è stata denunciata per furto aggravato a Termini Imerese. La pensionata di 77 anni, residente in città, è stata sorpresa e bloccata dalla polizia mentre rubava generi alimentari all’interno di un supermercato di via Ugo La Malfa, nella parte alta della città.

Il curioso episodio si è verificato nei giorni scorsi, ma è venuto fuori solo ieri, intorno alle 11.30, all’interno del grande magazzino, dove la donna, in compagnia del marito, ha tentato di aggiungere diversi generi alimentari alla spesa di famiglia senza pagarli. Un particolare che non è sfuggito agli addetti al controllo. Come faranno spesso, infatti, la pensionata metteva parte dei generi alimentari, ben selezionati dagli scaffali, nel carrello e parte li nascondeva all’interno della propria borsa.

Gli addetti alla sicurezza del supermercato, invece, hanno notato l’atteggiamento sospetto dell’anziana e hanno allertato il vicino commissariato di polizia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno fermato la donna, recuperando la refurtiva occultata all’interno della sua borsa. La donna è stata denunciata a piede libero per furto aggravato e la refurtiva è stata restituita alla proprietà.