Asp Palermo, stabilizzati 10 tecnici di radiologia: contratti a tempo indeterminato

Asp Palermo stabilizza 10 tecnici di radiologia: contratti indeterminati per rafforzare i servizi diagnostici
Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale avviato dall’Asp di Palermo: questa mattina dieci Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, entrando ufficialmente in servizio con rapporto stabile all’interno dei servizi diagnostici dell’Azienda.

Le nuove assunzioni rientrano nel piano di consolidamento degli organici che l’Azienda sta portando avanti con l’obiettivo di rafforzare la continuità assistenziale e ridurre il ricorso al lavoro precario. I TSRM stabilizzati andranno a consolidare le strutture radiologiche ospedaliere e territoriali, contribuendo a migliorare i tempi di risposta e la qualità delle prestazioni diagnostiche.

“La stabilizzazione di questi dieci professionisti – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento della nostra rete diagnostica. Dare certezze a chi ha lavorato con impegno e competenza significa investire sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti. La radiologia è un settore strategico e avere personale stabile permette di costruire organizzazioni più solide, capaci di rispondere con tempestività ai bisogni del territorio”.

Con le firme odierne sale ulteriormente il totale del personale stabilizzato dall’Asp di Palermo negli ultimi due anni. Il percorso ha, già, coinvolto oltre 700 operatori tra comparto e dirigenza – di cui 228 nel solo 2025 – in linea con la strategia aziendale di valorizzazione delle competenze interne e di rafforzamento strutturale dei servizi.

