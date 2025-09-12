X Factor, la siciliana Delia incanta con “Sakura” in siciliano e Lauro la incorona: “Leonessa”

L’avvio di settembre porta con sé la promessa di nuovi inizi e, puntuale, è ripartita l’avventura di X Factor 2025, il talent show che ogni giovedì sera tiene l’Italia con il fiato sospeso. La prima puntata delle Audizioni, andata in onda l’11 settembre, ha subito regalato un momento di pura magia, grazie a un’artista che ha saputo condensare in pochi minuti la forza e la delicatezza della sua terra.

Il suo nome è Delia Buglisi, viene da Paternò, in provincia di Catania, e la sua esibizione ha lasciato un segno indelebile. Accompagnata dal padre e da una visibile emozione, Delia si è presentata al tavolo dei giudici, quest’anno composto da Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Proprio con quest’ultimo si è creato un legame inaspettato: quando la giovane artista ha dichiarato le sue origini, il rapper ha svelato di avere radici comuni, con una nonna di Paternò e una madre di Lentini. Un legame di sangue e terra che ha fatto da preludio a un’esibizione memorabile.

Seduta al pianoforte, Delia ha proposto una cover di “Sakura” della star internazionale Rosalía, trasformandola in qualcosa di unico e profondamente personale. Ha infatti inserito nel brano una lunga e intensa strofa in lingua siciliana, creando un ponte tra culture e suoni che ha incantato l’intero studio. La sua performance ha fuso la tecnica di una pianista laureata al conservatorio dopo 12 anni di studi, con la passione viscerale di una cantante siciliana che ha finalmente trovato la sua voce. Un percorso, quello con il pianoforte, che lei stessa ha definito sofferto, quasi un rapporto nemico, ma che ora sembra essersi trasformato in una profonda alleanza artistica.

«Io voglio cantare nella vita. Quando mi esibisco sono viva e vera soprattutto libera», ha confessato Delia prima di esibirsi, spiegando come il canto sia una scoperta successiva agli studi classici voluti dai genitori. E quella libertà è esplosa sul palco, travolgendo pubblico e giuria. Il risultato è stato una standing ovation e un plebiscito di consensi. I commenti dei giudici sono stati carichi di ammirazione: Francesco Gabbani ha parlato di una consapevolezza artistica arrivata “come uno schiaffone”. Achille Lauro, estasiato, l’ha battezzata la “Leonessa di Catania”, un soprannome che ne cattura la grinta e il talento. Ma le parole più forti sono arrivate da Jake La Furia, che ha definito la sua una delle esibizioni più belle mai viste a X Factor, non solo di questa edizione ma di tutte quelle passate.

Con quattro sì meritatissimi, Delia Buglisi si candida a essere una delle protagoniste più promettenti di X Factor 2025. La sua capacità di reinterpretare in chiave siciliana anche altri grandi successi, come dimostra sul suo profilo social, la rende un’artista originale e dal potenziale enorme, capace di unire la tradizione a un sound contemporaneo. La Sicilia ha trovato la sua leonessa e il suo ruggito ha già conquistato tutti.