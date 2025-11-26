Paura sul volo Aeroitalia. Fiamme dal motore, l’aereo ritorna in aeroporto

Il volo Aeroitalia 2350, in partenza da Cagliari con destinazione Milano Linate, ha riscontrato stamattina un’anomalia: delle fiamme si sono sviluppate da uno dei motori e il velivolo è stato costretto a invertire la rotta, atterrando nuovamente nello scalo di partenza, quello sardo. Il guasto si è verificato subito dopo il decollo, avvenuto alle 6:30. Un imprevisto che ha suscitato preoccupazione a bordo tra i viaggiatori, rassicurati però dallo staff.

«Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo», precisa una nota della compagnia. «Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di fare rientro a Cagliari. Aeroitalia si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità», si legge nella nota della società.

Secondo quanto riferito dall’Unione sarda, i passeggeri a bordo avrebbero udito un forte rumore provenire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata. Sempre Aeroitalia ha precisato che «attualmente è già decollato l’aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza».