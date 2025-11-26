Cronaca

Paura sul volo Aeroitalia. Fiamme dal motore, l’aereo ritorna in aeroporto

Fiamme dal motore del volo Aeroitalia Cagliari-Milano: aereo costretto ad atterraggio d'emergenza subito dopo il decollo
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il volo Aeroitalia 2350, in partenza da Cagliari con destinazione Milano Linate, ha riscontrato stamattina un’anomalia: delle fiamme si sono sviluppate da uno dei motori e il velivolo è stato costretto a invertire la rotta, atterrando nuovamente nello scalo di partenza, quello sardo. Il guasto si è verificato subito dopo il decollo, avvenuto alle 6:30. Un imprevisto che ha suscitato preoccupazione a bordo tra i viaggiatori, rassicurati però dallo staff.

«Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo», precisa una nota della compagnia. «Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di fare rientro a Cagliari. Aeroitalia si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità», si legge nella nota della società.

Secondo quanto riferito dall’Unione sarda, i passeggeri a bordo avrebbero udito un forte rumore provenire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata. Sempre Aeroitalia ha precisato che «attualmente è già decollato l’aeromobile sostitutivo per garantire la prosecuzione del viaggio nel minor tempo possibile. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza».

News suggerite per te:

  1. Paura in decollo da Catania: un aereo finisce a 60 metri dal mare, cosa è successo
  2. Furgone in fiamme sulla A29, traffico in tilt in direzione aeroporto: code chilometriche a Carini
  3. Aeroporto, presentata la stagione invernale 2025: più voli e nuove rotte per Varsavia e Bratislava
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Imprese protagoniste a San Giuseppe Jato: venerdì la consegna del Premio Valle dello Jato
Enogastronomia
“Scarica” 18 cuccioli in strada e scappa: incastrato da un testimone e dai Carabinieri
Cronaca
Fuga folle nella notte a Carini: scappa all’alt ubriaco e senza patente, arrestato dopo l’inseguimento
Cronaca
Sorpresi a rubare olive nei terreni, 4 denunce e 3 arresti
Cronaca
Tragico incidente sul lavoro, muore a 75 anni l’imprenditore Pasquale Silvano
Cronaca