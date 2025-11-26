Cronaca

“Scarica” 18 cuccioli in strada e scappa: incastrato da un testimone e dai Carabinieri

Nisseno, cittadino sorprende uomo mentre abbandona 18 cuccioli. Carabinieri intervengono e salvano gli animali
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Il senso civico e la responsabilità di un cittadino, insieme al tempestivo intervento dei Carabinieri, hanno permesso di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati. L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale del nisseno, dove un cittadino, nel transitare a bordo della propria auto, ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata, e poco distante un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane. Il giovane in transito non ha esitato a intervenire prontamente avvicinandosi all’uomo e chiedendogli di desistere e di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a rilevare il numero di targa del veicolo.

Successivamente, ha contattato un noto attivista animalista, che inoltrava la segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Caltanissetta, oltre che sui propri canali social. Una volta risaliti all’intestatario dell’auto e all’indirizzo dell’abitazione, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di rinvenire e prendere temporaneamente in custodia i 18 cuccioli; in buono stato di salute, ma bisognosi di cure e assistenza, sono stati affidati a un’associazione di volontariato.

