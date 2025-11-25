Cronaca

Palermo, assaltava i negozi con la “spaccata”: arrestato 16enne di Borgo Nuovo

Avrebbe messo a segno numerosi furti con spaccata e tentato un’estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Un 16enne con precedenti di polizia è stato catturato dagli agenti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per i minorenni del capoluogo siciliano. Il giovane, imputato in concorso con altri di numerosi reati contro il patrimonio, è considerato vicino al contesto criminale del quartiere palermitano Borgo Nuovo.

Il provvedimento restrittivo giunge al termine di un’indagine condotta dalla squadra mobile, sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese e della Procura per i minorenni, su un gruppo di giovani dediti a furti nel capoluogo e in alcuni comuni dell’hinterland palermitano, raggiunti nei mesi scorsi da analoghe misure cautelari. Dall’attività investigativa sarebbe emersa in particolare la partecipazione del 16enne in numerosi furti in esercizi commerciali effettuati con il metodo della “spaccata”, ossia utilizzando veicoli rubati per infrangere le vetrine dei negozi.

Il minore, già detenuto all’istituto per minorenni per analoghi fatti, è ritenuto responsabile anche di un episodio di tentata estorsione con il metodo del cavallo di ritorno, consistente nel furto di un veicolo, seguito dalla successiva richiesta di denaro al proprietario per la restituzione.

