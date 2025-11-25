Lutto a Borgetto, stroncato a 32 anni il giovane Alessandro Marrocco

Borgetto in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Marrocco, un altro giovane strappato alla vita troppo presto. La comunità si stringe nel dolore per la perdita del 32enne, i cui genitori sono residenti proprio nel piccolo comune palermitano.

La notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti, che in queste ore stanno inondando i social network con messaggi carichi di affetto e incredulità, ricordando la figura di Alessandro.

L’ultimo saluto ad Alessandro Marrocco sarà dato domani, mercoledì 26 novembre, con una cerimonia funebre fissata per le ore 10:30 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Borgetto.

Questo triste evento arriva a poche ore da un’altra tragedia che ha colpito la provincia: la morte del giovane Kevin Di Paola, deceduto in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca. La sequenza di queste drammatiche perdite ha immerso Borgetto in un clima di profondo cordoglio e lutto cittadino.