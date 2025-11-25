Cronaca

Lutto a Borgetto, stroncato a 32 anni il giovane Alessandro Marrocco

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Borgetto in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Marrocco, un altro giovane strappato alla vita troppo presto. La comunità si stringe nel dolore per la perdita del 32enne, i cui genitori sono residenti proprio nel piccolo comune palermitano.

La notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti, che in queste ore stanno inondando i social network con messaggi carichi di affetto e incredulità, ricordando la figura di Alessandro.
L’ultimo saluto ad Alessandro Marrocco sarà dato domani, mercoledì 26 novembre, con una cerimonia funebre fissata per le ore 10:30 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Borgetto.

Questo triste evento arriva a poche ore da un’altra tragedia che ha colpito la provincia: la morte del giovane Kevin Di Paola, deceduto in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca. La sequenza di queste drammatiche perdite ha immerso Borgetto in un clima di profondo cordoglio e lutto cittadino.

News suggerite per te:

  1. L’ultimo giro in bici a Mondello: Palermo piange l’avvocato Alessandro Finazzo, stroncato da un malore
  2. Tragedia sulla Palermo-Sciacca: Borgetto piange Kevin, sogni spezzati a 18 anni
  3. Stroncato da un male incurabile a 46 anni: lutto nel Palermitano per il medico Pietro Zizzo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia in un cantiere a Palermo, operaio 60enne precipita dal terzo piano
Cronaca
Allerta meteo gialla in Sicilia
Allerta meteo in Sicilia, tornano le piogge
Cronaca
Jovanotti travolge Palermo: sold out in vista, aggiunta una seconda data per il Jova Summer Party
Intrattenimento
Esce dalla banca e viene pestato e rapinato, terrore per in commerciante nel Palermitano
Cronaca
Palermo, assaltava i negozi con la “spaccata”: arrestato 16enne di Borgo Nuovo
Cronaca