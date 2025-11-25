Allerta meteo in Sicilia, tornano le piogge

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 26 novembre. Per la giornata di domani, sul territorio del palermitano è prevista allerta gialla.
Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con
quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, localmente
anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi
cumulati generalmente deboli.
