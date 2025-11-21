Cronaca

Maratona di Palermo, morto il podista colto da malore: addio a Carmelo Dibilio

Niente da fare per Carmelo Dibilio, il podista nisseno di 63 anni che, durante la Maratona di Palermo di domenica scorsa, è stato colto da un improvviso malore. L’uomo è deceduto all’ospedale Civico dopo cinque giorni di agonia.

Era stato ricoverato in codice rosso, dopo essere stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 presente sul circuito di gara e trasportato d’urgenza in ambulanza. Lì era stato sottoposto nell’immediato a un intervento di angioplastica. Sebbene le sue condizioni apparissero inizialmente stabili, nel corso dei giorni il quadro clinico è andato peggiorando. Mercoledì, in seguito alle tac effettuate, la situazione è precipitata: gli esami avevano infatti evidenziato gravi compromissioni a livello neurologico.

