Incidente sulla Palermo-Catania, morta Patrizia Culotta: aveva 51 anni

Ha combattuto con tutte le sue forze, ma le speranze sono svanite dopo un mese e mezzo. Patrizia Culotta, 51 anni, è morta all’ospedale Civico di Palermo, dove si trovava ricoverata in seguito a un incidente in moto verificatosi sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Villabate.

Il 6 ottobre aveva riportato gravi ferite insieme al conducente del mezzo, anch’egli trasferito in ospedale. Sulla dinamica del sinistro gli accertamenti sono ancora in atto.

Un mese e mezzo di agonia durante il quale chi amava Patrizia, che lascia due figli e risiedeva nel quartiere di Borgo Nuovo, ha sperato in un miracolo. Centinaia i messaggi apparsi sui social network, attraverso i quali gli amici ricordano la donna.

