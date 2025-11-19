Cronaca

Controlli nelle zone rosse: due arresti e tre denunce a Palermo

Controlli a Palermo: 2 arresti e 3 denunce tra Stazione e centro. Reati in calo nelle zone rosse: i dati della Questura
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Proseguono i controlli nelle zone rosse. Due arresti e tre denunce nell’area compresa tra la stazione centrale e il centro storico di Palermo. Nello specifico, gli uomini della squadra mobile hanno arrestato in flagranza un 20enne per una tentata rapina ai danni di uno studente pendolare nei pressi dello scalo ferroviario. Il giovane è stato fermato nei pressi di via Lincoln dai Falchi.

In un secondo intervento un 32enne straniero è stato tratto in arresto per aver dato in escandescenze all’interno di un pub di via Cagliari. L’uomo, prima ha insultato e minacciato il titolare e successivamente ha aggredito gli agenti allertati dal commerciante. Con non poche difficoltà il 32enne è stato immobilizzato dai poliziotti del commissariato “Centro” che lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In tre diversi episodi sono scattate le denunce per una 22enne, accusata di furto di merce in un supermercato di via Roma, e per altre due persone a Ballarò: una per ricettazione e l’altra per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Dall’istituzione delle zone rosse, stando ai dati della Questura di Palermo, è stato rilevato un significativo calo dei reati nelle aree interessate. Nella zona del teatro Massimo gli illeciti sono scesi del 65,62%, nell’area della Vucciria la riduzione ha toccato l’84,21% mentre sull’asse stazione-Maqueda il dato si attesta al -51,22%. Fondamentale, per la diminuzione dei crimini, l’attività dei poliziotti di quartiere che presidiano il territorio, riducendo così risse e aggressioni.

News suggerite per te:

  1. Controlli nelle zone rosse di Palermo tra rapine e armi in tasca: scattano arresti e denunce
  2. È ufficiale, centro storico di Palermo diviso in zone rosse dopo l’omicidio di Paolo Taormina
  3. Da Roma via libera al piano per Palermo: raddoppio della polizia municipale e tre “zone rosse” in centro
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Banda del buco scatenata a Palermo: dopo il Conad svaligiato l’Hard Discount
Cronaca
Concorso Cefpas di 9 ore, il M5S porta il caso all’Ars: “Ritiro immediato del bando”
Politica
Palermo, 6 persone coinvolte in una rissa: sangue e coltellate in via La Lumia, c’è un ferito
Cronaca In primo piano
Palermo setacciata dai Carabinieri: tre arresti, maxi sequestri di droga e cibo nocivo
Cronaca In primo piano
Dramma a scuola, studentessa si getta dal primo piano
Cronaca