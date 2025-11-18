Notte di violenza a Palermo: 35enne circondato, picchiato e rapinato dal branco in centro

Ancora un’aggressione in centro a Palermo. A presentare denuncia e a richiedere l’intervento degli agenti di polizia è stato un uomo di 35 anni, il quale ha raccontato di essere stato circondato nel corso della notte da un gruppo di ragazzi che lo ha aggredito e brutalmente picchiato.

A quanto pare, gli avrebbero sottratto soldi e cellulare per poi darsi alla fuga. Le indagini sono condotte dalla polizia, che per risalire ai responsabili ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Pochi giorni fa, un altro episodio di violenza aveva visto come vittima una ragazza, aggredita in pieno centro durante un pomeriggio di shopping. Per futili motivi, due giovani a bordo di una bici elettrica hanno iniziato a colpire con violenza una 14enne. Nonostante la vittima fosse ferita e sanguinante, le due hanno continuato a infierire. L’aggressione è proseguita anche quando la vittima, insieme ai genitori, ha cercato rifugio all’interno di un locale. Nella colluttazione, anche il padre è stato colpito. Un incubo durato diversi minuti nella centralissima piazza Castelnuovo, a pochi metri dal teatro Politeama. A dare manforte alle due giovani si sono aggiunti anche altri ragazzi. Sembra che non si tratti dell’unica aggressione perpetrata dal gruppo.