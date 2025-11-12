Terrore nel Palermitano, perseguita la ex e tenta di darle fuoco in un casolare: arrestato 24enne

Una telefonata delirante e agghiacciante al 112 ha dato il via a un’operazione lampo che ha salvato la vita di una giovane donna. A comporre il numero d’emergenza è stato lo stesso aggressore, un 24enne di Ficarazzi già noto alle forze dell’ordine e con un passato di fragilità psicologiche. “Correte, sono in un casolare, ho accoltellato la mia fidanzata e ora le do fuoco”, ha urlato al telefono, in preda a un evidente stato confusionale.

L’allarme ha mobilitato immediatamente i Carabinieri della Stazione di Ficarazzi. Giunti sul luogo indicato, una struttura abbandonata nelle campagne, i militari hanno trovato uno scenario da film dell’orrore: la ragazza, fortunatamente viva, era paralizzata dal terrore, mentre l’uomo stava già tentando di innescare un incendio dando fuoco a delle sterpaglie all’interno dell’edificio. Neanche la presenza delle divise ha placato la sua furia: il 24enne ha continuato a inveire e a minacciare di morte la sua ex compagna.

La vittima, in stato di shock, ha poi trovato la forza di raccontare l’incubo appena vissuto. Ha riferito ai militari di essere stata afferrata per la gola e minacciata con un coltello puntato contro di lei. L’aggressore, una volta bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di due coltelli – uno a serramanico con una lama di 12 cm e uno da cucina con lama da 9 cm – oltre all’accendino usato per appiccare il fuoco.

La denuncia della giovane ha svelato un calvario fatto di mesi di persecuzioni, con centinaia di messaggi minatori che l’avevano costretta a vivere in un perenne stato d’ansia e paura. L’arresto in flagranza di reato per atti persecutori è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere, ponendo fine a un’escalation di violenza che avrebbe potuto avere un epilogo tragico.