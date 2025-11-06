Auto in fiamme a Piazza Indipendenza a Palermo: traffico in tilt

Momenti di grande apprensione questa mattina a Palermo, nel cuore pulsante della città. Un’automobile ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava in Piazza Indipendenza, una delle aree più trafficate e nevralgiche, proprio di fronte al Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana.

L’incendio, divampato per cause ancora da accertare, ha avuto origine dal vano motore del veicolo. In pochi istanti, alte fiamme e una densa colonna di fumo nero si sono levate dall’auto, rendendosi visibili da ogni angolo della piazza. Sono stati alcuni passanti a dare immediatamente l’allarme, notando la scena prima ancora dell’arrivo delle squadre di emergenza.

L’episodio ha inevitabilmente mandato in tilt la circolazione stradale. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il transito è stato limitato, causando la formazione di lunghe code e notevoli disagi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, supportati dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale che hanno gestito la viabilità.