Incidente mortale, un morto in autostrada

Grave incidente mortale questa mattina sull’autostrada Siracusa–Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Secondo le prime ricostruzioni, un violento impatto – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – è costato la vita a una persona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Noto e i sanitari del 118, che hanno tentato invano di soccorrere la vittima. Gli agenti della Polstrada stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità, che risulta rallentata nel tratto interessato.

La Polizia invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione.