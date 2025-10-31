Palermo, furto con spaccata in cartoleria ma la fuga è un disastro: perdono la cassa in strada

Una fuga tanto frettolosa quanto maldestra. Si è conclusa con un imprevisto quasi comico la notte di “lavoro” di alcuni ladri che, a Palermo, hanno preso di mira la storica cartoleria Vaccaro di via Brasa, da decenni un punto di riferimento per migliaia di studenti universitari e per gli abitanti del quartiere.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4:30 del mattino. I malviventi, dopo aver forzato il lucchetto che proteggeva l’ingresso in legno del negozio, si sono introdotti nei locali. Una volta dentro, hanno arraffato penne, quaderni e altro materiale di cancelleria, prima di puntare al bersaglio più ambito: il registratore di cassa.

La loro fuga, però, si è rivelata più complicata del previsto. Forse a causa del peso o della concitazione del momento, i ladri hanno perso il registratore di cassa, abbandonandolo goffamente sull’asfalto della trafficata via Ernesto Basile, a poche centinaia di metri dal luogo del furto.

A notare l’insolito oggetto in mezzo alla carreggiata sono stati alcuni automobilisti che, alle prime luci dell’alba, si stavano dirigendo al lavoro. È bastato poco per capire cosa fosse successo, e immediata è scattata la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti di una volante della Polizia, che non hanno potuto far altro che recuperare la cassa e avviare le indagini per dare un volto e un nome ai responsabili. Elementi utili a ricostruire i movimenti della banda potrebbero arrivare dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, i cui filmati sono ora al vaglio degli inquirenti.