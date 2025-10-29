Grimaldi Lines assume in Sicilia: Recruiting Day il 20 novembre

Grimaldi Lines, una delle principali compagnie di navigazione italiane, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Per avviare le selezioni, è stato organizzato un Recruiting Day dedicato ai candidati della provincia di Trapani, in programma il 20 novembre 2025 dalle 9:30 alle 16:00, presso la sede dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Trapani, in Piazzale Falcone e Borsellino n. 24.

Durante la giornata, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Grimaldi Lines, sostenere colloqui individuali e conoscere meglio i percorsi di carriera disponibili all’interno della compagnia.

Per partecipare è obbligatoria la registrazione tramite il form ufficiale, dove è anche possibile consultare tutte le posizioni lavorative aperte e candidarsi direttamente:

👉 Modulo di registrazione Grimaldi Lines – Recruiting Day Trapani

Nei giorni che precedono l’evento, saranno organizzati degli incontri di orientamento e preparazione al colloquio, promossi dal Servizio XV – Centro per l’Impiego di Trapani. Date e dettagli saranno comunicati attraverso le pagine Facebook e Instagram ufficiali del servizio.

Restare aggiornati sui social del Centro per l’Impiego di Trapani è il modo migliore per non perdere occasioni di lavoro ed eventi simili promossi su tutto il territorio provinciale.