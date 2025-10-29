36enne morto a Corleone dopo un trasferimento da Messina: indagini in corso, disposta l’autopsia

I familiari di Giuseppe Augliera, 36 anni, chiedono chiarezza sulla sua morte avvenuta il 25 ottobre scorso, dopo un viaggio in ambulanza da Messina a Corleone. L’uomo, che da tempo soffriva di disturbi psichiatrici, era stato trasferito dall’ospedale Papardo a una struttura in provincia di Palermo per un trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

Al suo arrivo al presidio ospedaliero di Corleone, le condizioni di Augliera sono apparse subito critiche e, nonostante i soccorsi, è deceduto pochi minuti dopo. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti i suoi cari, i quali si sono rivolti ai carabinieri per denunciare la mancanza di spiegazioni su quanto

accaduto durante il tragitto o subito dopo.

Sulla vicenda indaga la Procura di Termini Imerese, che ha avviato un’inchiesta e disporrà a breve l’autopsia, affidando l’incarico al medico legale di turno. La famiglia, assistita dall’avvocato Tancredi Traclò, spera che l’esame autoptico possa far luce sulle ultime ore di vita del giovane e valuta la possibilità di nominare un consulente di parte.

Giuseppe è morto lontano dai suoi affetti più cari, dopo giorni di evidente sofferenza. Nei precedenti ricoveri aveva manifestato un peggioramento del suo stato di salute, ricevendo cure mediche. La decisione del Tso è arrivata in seguito all’aggravarsi della patologia, ma la mancanza di posti disponibili a Messina ha costretto le autorità sanitarie a disporre il trasferimento verso Corleone, accompagnato da una scorta della polizia municipale.