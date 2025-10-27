Marito e moglie travolti da moto a Palermo, lui è in terapia intensiva

Paura a Palermo, in via degli Emiri, dove due coniugi sono stati travolti da una moto di grossa cilindrata, una Bmw, mentre attraversavano la strada all’altezza dell’incrocio con via Re Enzo. L’impatto, violentissimo, ha sbalzato i due pedoni sull’asfalto, lasciandoli feriti e doloranti. Ad avere la peggio è stato il marito, un 63enne. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Civico. L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e i medici mantengono la prognosi riservata sulle sue condizioni.

Ferita, ma fortunatamente in modo meno grave, anche la moglie, C.R., trasportata nello stesso nosocomio per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente stradale le pattuglie della sezione Infortunistica della Polizia Municipale. Gli agenti hanno transennato l’area ed eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità del motociclista.