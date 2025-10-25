Tragedia nelle campagne: operaio di 67 anni muore investito, indaga la Procura

Incidente mortale sul lavoro in Sicilia. Un agricoltore di 67 anni, di origine romena e residente a Licata, è morto dopo essere stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo nelle campagne agrigentine.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo, un 25enne, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

Sul posto i carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile di Licata. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo. Denunciati a piede libero il titolare dell’azienda, un cinquantenne licatese, e il giovane autista, accusati di omicidio colposo in concorso