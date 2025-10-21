Salute e Sanità

L’Asp di Palermo apre due ambulatori di odontoiatria sociale: visite e protesi gratis a Palermo e Corleone

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Si amplia la rete dei servizi sanitari dell’Asp di Palermo dedicati alle fasce più fragili della popolazione. Sono, già, operativi due nuovi ambulatori odontoiatrici per persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Le strutture offriranno visite gratuite e, quando necessario, la fornitura (anche questa gratuita) di protesi dentarie mobili.

I nuovi ambulatori di odontoiatria sociale si trovano a Palermo, al PTA Albanese di via Papa Sergio I (aperto  lunedì dalle 14 alle 20, giovedì dalle 14.30 alle 20 e venerdì dalle 8 alle 14.30), e a Corleone, al poliambulatorio di via Don G. Colletto 19 (aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14).

I servizi sono riservati a cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro, a persone con esenzione per reddito (codice E02), a cittadini non comunitari con codice STP o ENI, nonché a persone in stato di indigenza o che vivono in contesti socio-economici svantaggiati.

Per accedere alle visite è necessaria la prenotazione, contattando il numero 091 7035579 (attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13) o scrivendo all’indirizzo infopnes@asppalermo.org.

“Garantire cure odontoiatriche gratuite a chi non può permettersele – ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – significa dare concretezza al principio di equità nella salute. Con questi nuovi ambulatori portiamo la prevenzione e la cura dove spesso non arrivano, rafforzando il nostro impegno verso i cittadini più fragili e promuovendo una sanità davvero inclusiva”.

Le nuove strutture di odontoiatria sociale si aggiungono ai due ambulatori di prossimità per visite specialistiche, già, attivi alla Casa del Sole e all’Ospedale Ingrassia di Palermo. L’iniziativa rientra nel “Programma Nazionale Equità della Salute” (PNES) 2021-2027, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con l’INMP (Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà).

“Con l’apertura dei due nuovi ambulatori di odontoiatria sociale a Palermo e Corleone – ha concluso Antonino Levita – l’Asp consolida e amplia una rete di prossimità, destinata a crescere ulteriormente nei prossimi mesi per rispondere ai bisogni delle comunità locali”.

News suggerite per te:

  1. Cardiologia, diabetologia e medicina interna: all’Ingrassia cure gratuite per i più fragili, come prenotare
  2. Palermo, la morte della piccola Maria Ciro: dramma del disagio sociale
  3. A Capaci sbarca il grande blues: tre serate di musica gratis con la direzione artistica di Daria Biancardi
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Stefania Petyx mette in fuga giovani ladri a Palermo, “scafazzati” su scooter elettrici
Cronaca
Palermo, scatta la guerra ai “furbetti” dello scooter elettrico: raffica di sequestri in centro
Cronaca
Scoppia lite alla pompa di benzina e finisce nel sangue, follia nel Trapanese
Cronaca
Omicidio Taormina, identificato il cliente aggredito prima dello sparo: sarà interrogato
Cronaca
Incidente mortale a Termini Imerese, perde la vita il 25enne Mimmo Bisesi
Cronaca In primo piano