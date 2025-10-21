Incidente mortale a Termini Imerese, perde la vita il 25enne Mimmo Bisesi

Una notte che doveva essere come tante altre si è trasformata in un incubo senza fine per la comunità di Termini Imerese. La città si è svegliata avvolta da un velo di dolore e incredulità per la tragica scomparsa di Mimmo Bisesi, un ragazzo di soli venticinque anni strappato alla vita da un fatale incidente stradale.

Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte lungo la via Libertà. Secondo una prima, frammentaria ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, Mimmo avrebbe perso il controllo del suo scooter per cause ancora da accertare. Un’ipotesi, terribile, è che non ci siano altri veicoli coinvolti. Lo schianto, violento, contro un palo, e poi una scivolata sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo.

L’arrivo dei soccorritori del 118 è stato immediato. Una corsa disperata verso l’ospedale “Salvatore Cimino”, con la speranza appesa a un filo. Un filo che, purtroppo, si è spezzato durante la notte. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

La notizia ha fatto il giro della città in un baleno, lasciando tutti attoniti. Mimmo non era solo “il figlio di Gianluca”, membro di una famiglia conosciuta e stimata da tutti. Mimmo era il ragazzo dal sorriso contagioso, quello con la battuta sempre pronta, l’amico su cui potevi contare. Un lavoratore instancabile che non si tirava mai indietro, affrontando con umiltà e dignità qualsiasi mestiere pur di guadagnarsi da vivere onestamente. Era, come lo descrivono oggi gli amici con la voce rotta dal pianto, “un buono, uno dal cuore d’oro”.

Oggi Termini Imerese piange uno dei suoi figli migliori, un giovane la cui vita è stata interrotta troppo presto. I social network sono inondati di messaggi di cordoglio, di ricordi, di fotografie che ritraggono quel volto solare che nessuno potrà dimenticare.

Mentre le forze dell’ordine lavorano per definire con esattezza la dinamica di questa tragedia, l’intera comunità si stringe con un abbraccio commosso e silenzioso attorno al padre Gianluca, alla madre e a tutti i familiari, colpiti da un dolore che non si può né descrivere né consolare.