CronacaIn primo piano

Scooter elettrici “truccati”, è caos totale a Palermo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

«Alla luce dei recenti fatti di cronaca e non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota n. 14 del 4 aprile c.a. relativa alle richieste di provvedimenti urgenti per contrastare il fenomeno della circolazione illegale degli “scooter elettrici”, la Consulta della Bicicletta ritiene opportuno ritornare sull’argomento.

In questi mesi il fenomeno degli scooter elettrici spacciati per biciclette non appare essere stato opportunamente affrontato né tantomeno arginato. Si ritiene che quanto sopra costituisca un fatto molto grave in quanto, in base a quanto più volte riportato dai mass media, in tal modo si determina un clima di impunità certamente collegato al compimento di altri illeciti.

Diversamente da quanto avviene nella nostra città, gli organi di stampa comunicano che in alcuni Comuni della provincia di Palermo (come Monreale e Termini Imerese) si sta affrontando la problematica attraverso l’intensificazione dei controlli e il sequestro di tali mezzi.

La Consulta della Bicicletta rinnova, pertanto, quanto a suo tempo proposto, auspicando appositi interventi di controllo, sequestro e confisca insieme ad interventi di prevenzione ed educazione». Lo dichiarano i componenti della Consulta della Bicicletta

News suggerite per te:

  1. Guidati da minorenni e pregiudicati senza casco e Rca, sequestrati scooter elettrici a Monreale
  2. Monreale, task force anti-inciviltà: Carabinieri e Municipale sequestrano i primi scooter elettrici
  3. Monreale multa 20 motorini elettrici irregolari, “Pronti ai sequestri”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Moglie e marito litigano e il suocero punta pistola al genero: scene di follia familiare
Cronaca
Scena da film a Palermo: fermato in scooter, ingoia la droga per sfuggire alla Polizia
Cronaca
Tentano di rubare pannelli fotovoltaici per 30mila euro: arrestati cinque uomini nel Palermitano
Cronaca
Strage Monreale, la lettera choc della famiglia Calvaruso: “Vi chiediamo perdono”
Cronaca In primo piano
Maxi sequestro di sigarette elettroniche a Palermo e provincia, scattano 12 denunce
Cronaca